Francoforte: positiva la giornata per Aroundtown
(Teleborsa) - Balza in avanti Aroundtown, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,16%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Aroundtown mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,64%, rispetto a +1,48% del MDAX).
La situazione di medio periodo di Aroundtown resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 2,19 Euro. Supporto visto a quota 2,166. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 2,214.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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