Milano 12:53
51.995 -0,72%
Nasdaq 16-lug
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Dow Jones 16-lug
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Londra 12:53
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Francoforte 12:53
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Francoforte: positiva la giornata per Hellofresh

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: positiva la giornata per Hellofresh
Avanza Hellofresh, che guadagna bene, con una variazione del 2,42%.
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