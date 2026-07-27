Milano 14:13
52.100 +0,58%
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Dow Jones 24-lug
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Londra 14:13
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GOLD del 24/07/2026

Finanza
GOLD del 24/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 luglio

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del metallo giallo, che in chiusura evidenzia un timido +0,18%.

Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 3.998. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 4.122,2. L'indebolimento dell'oro è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 3.940.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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