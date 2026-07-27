GOLD del 24/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 luglio
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del metallo giallo, che in chiusura evidenzia un timido +0,18%.
Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 3.998. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 4.122,2. L'indebolimento dell'oro è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 3.940.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)