Madrid: andamento rialzista per Fluidra

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società che produce attrezzature per piscine , con una variazione percentuale del 2,02%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell' Ibex 35 , ad evidenza del fatto che il movimento di Fluidra subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Lo status tecnico di medio periodo di Fluidra ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 18,75 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 18,98, mentre il primo supporto è stimato a 18,52.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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