Madrid: allunga il passo Fluidra

(Teleborsa) - Grande giornata per la società che produce attrezzature per piscine , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,97%.



Comparando l'andamento del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, si nota che Fluidra mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,01%, rispetto a -0,09% dell' indice azionario della Borsa di Madrid ).





Allo stato attuale lo scenario di breve di Fluidra rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 20,29 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 19,43. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 21,15.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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