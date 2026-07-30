Madrid: allunga il passo Fluidra
(Teleborsa) - Grande giornata per la società che produce attrezzature per piscine, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,97%.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che Fluidra mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,01%, rispetto a -0,09% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).
Allo stato attuale lo scenario di breve di Fluidra rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 20,29 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 19,43. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 21,15.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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