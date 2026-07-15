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Madrid: andamento negativo per Fluidra

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: andamento negativo per Fluidra
Seduta in ribasso per la società che produce attrezzature per piscine, che mostra un decremento del 2,74%.
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