Milano 11:05
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Dow Jones 7-lug
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Londra 11:05
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Madrid: in calo Fluidra

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: in calo Fluidra
Ribasso per la società che produce attrezzature per piscine, che presenta una flessione del 2,15%.
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