Milano 17:35
52.055 +0,49%
Nasdaq 22:00
28.039 -0,32%
Dow Jones 22:04
52.210 +0,51%
Londra 17:35
10.782 +0,42%
Francoforte 17:35
25.361 +1,04%

Natural Gas (Amsterdam) a 57,07 euro per Megawatt-Ora alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 57,07 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 57,07 euro/MWH alle 19:30.
Condividi
```