New York: acquisti a mani basse su CoStar
(Teleborsa) - Ottima performance per il fornitore di una piattaforma per il settore immobiliare commerciale, che scambia in rialzo del 6,69%.
Il movimento di CoStar, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell'S&P-500, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Il quadro tecnico di CoStar segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 28,48 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 30,11. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 27,44.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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