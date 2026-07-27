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New York: acquisti a mani basse su CoStar

Migliori e peggiori
New York: acquisti a mani basse su CoStar
(Teleborsa) - Ottima performance per il fornitore di una piattaforma per il settore immobiliare commerciale, che scambia in rialzo del 6,69%.

Il movimento di CoStar, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell'S&P-500, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Il quadro tecnico di CoStar segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 28,48 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 30,11. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 27,44.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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