New York: acquisti a mani basse su CoStar

(Teleborsa) - Ottima performance per il fornitore di una piattaforma per il settore immobiliare commerciale , che scambia in rialzo del 6,69%.



Il movimento di CoStar , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell' S&P-500 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Il quadro tecnico di CoStar segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 28,48 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 30,11. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 27,44.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```