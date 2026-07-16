New York: al centro degli acquisti CoStar

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il fornitore di una piattaforma per il settore immobiliare commerciale , che mostra una salita bruciante del 6,21% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di CoStar rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo scenario di breve periodo di CoStar evidenzia un declino dei corsi verso area 29,32 USD con prima area di resistenza vista a 30,84. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 28,38.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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