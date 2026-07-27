New York: ingrana la marcia Palantir Technologies

(Teleborsa) - Protagonista la società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 7,42%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Palantir Technologies più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di Palantir Technologies suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 127,5 USD con tetto rappresentato dall'area 134,5. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 122,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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