New York: ingrana la marcia Palantir Technologies
(Teleborsa) - Protagonista la società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 7,42%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Palantir Technologies più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Palantir Technologies suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 127,5 USD con tetto rappresentato dall'area 134,5. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 122,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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