New York: rosso per Palantir Technologies

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo , che presenta una flessione del 3,35% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Palantir Technologies rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La tendenza di breve di Palantir Technologies è in rafforzamento con area di resistenza vista a 128,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 126,2. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 131,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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