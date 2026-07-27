New York: Lam Research si muove verso il basso
(Teleborsa) - Scende sul mercato il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori, che soffre con un calo dell'8,39%.
Lo scenario su base settimanale di Lam Research rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 268,9 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 299,9. Il peggioramento di Lam Research è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 258,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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