Milano 17:35
52.055 +0,49%
Nasdaq 22:00
28.039 -0,32%
Dow Jones 22:04
52.210 +0,51%
Londra 17:35
10.782 +0,42%
Francoforte 17:35
25.361 +1,04%

New York: i venditori si accaniscono su Lam Research

Migliori e peggiori, In breve
New York: i venditori si accaniscono su Lam Research
Ribasso per il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori, che passa di mano in perdita dell'8,39%.
Condividi
```