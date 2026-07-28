New York: Lam Research in forte discesa

(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori , che tratta in perdita dell'8,24% sui valori precedenti.



L'andamento di Lam Research nella settimana, rispetto al Nasdaq 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico di Lam Research suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 258,3 USD con tetto rappresentato dall'area 277,1. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 249.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```