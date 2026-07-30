New York: amplia l'ascesa Lam Research

(Teleborsa) - Effervescente il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori , che scambia con una performance decisamente positiva del 21,14%.



Lo scenario su base settimanale di Lam Research rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Analizzando lo scenario di Lam Research si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 295,3 USD. Prima resistenza a 317,8. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 285.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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