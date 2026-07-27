New York: positiva la giornata per Verizon Communication

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il gestore telefonico , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,47%.



Il confronto del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della big delle tlc rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





L'esame di breve periodo di Verizon Communication classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 47,95 USD e primo supporto individuato a 46,71. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 49,18.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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