New York: vendite diffuse su Verizon Communication

(Teleborsa) - Si muove in perdita il gestore telefonico , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,58% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana della big delle tlc è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le tendenza di medio periodo di Verizon Communication si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 45,31 USD. Supporto stimato a 43,12. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 47,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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