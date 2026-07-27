New York: scambi in positivo per Microsoft

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del colosso informatico americano , con una variazione percentuale del 2,59%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Dow Jones , ad evidenza del fatto che il movimento di Microsoft subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Il quadro tecnico della società informatica di Redmond segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 388,4 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 394,3. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 385,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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