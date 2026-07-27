Nvidia pronta a garantire fino 250 miliardi di dollari per OpenAI

(Teleborsa) - Nvidia sarebbe pronta a sostenere finanziariamente OpenAI agevolandone l'accesso alla potenza di calcolo di un data center negli Stati Uniti, il cui progetto è previsto per il 2028.



E' quanto riporta Bloomberg, spiegando che l'azienda attiva nei semiconduttori potrebbe garantire fino a 250 miliardi di dollari, a copertura dell'affitto di un data center da 500 miliardi di dollari e 10 gigawatt di potenza gestito da SoftBank Group nell'Ohio.



Tutto ciò sottolinea come Nvidia stia investendo capitali nelle infrastrutture che alimentano il proprio business.



Parallelamente, l'azienda sta infatti investendo 1 miliardo di dollari in Naver contribuendo finanziariamente alla realizzazione di un data center per l'intelligenza artificiale attualmente in costruzione, e sta collaborando con SK Group per un data center IA con una capacità complessiva di oltre 2 gigawatt nella penisola coreana.



(Foto: Magnus Engø su Unsplash)

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