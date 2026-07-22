Usa, OpenAI investirà oltre 30 miliardi di dollari per un data center in Georgia

(Teleborsa) - OpenAI prevede di investire decine di miliardi di dollari in un nuovo e imponente data center vicino a Savannah, in Georgia, nell'ambito della strategia del produttore di ChatGPT per far fronte alla crescente domanda di software di intelligenza artificiale.



La startup ha stipulato un contratto con Georgia Power per assicurarsi 3,2 gigawatt di energia per il complesso di data center nella contea di Effingham, il che potrebbe rendere la struttura uno dei più grandi di OpenAI fino ad oggi. Si prevede che diverse centinaia di megawatt entreranno in funzione a partire dal 2028, con il completamento dello sviluppo entro il 2032.



OpenAI si è impegnata a investire 20 miliardi di dollari nella contea per poter beneficiare di un pacchetto di incentivi che sarà sottoposto a votazione questa settimana, ha dichiarato l'azienda. Secondo Sachin Katti, vicepresidente della strategia di calcolo di OpenAI, il progetto, nella sua versione definitiva da 3,2 gigawatt, avrebbe probabilmente un costo superiore ai 30 miliardi di dollari. La startup è attualmente alla ricerca di partner per finanziare e sviluppare il data center, ha affermato Katti, e potrebbe anche decidere di occuparsi direttamente di parte delle operazioni.



(Foto: Levart_Photographer on Unsplash)

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