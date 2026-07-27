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Parigi: risultato positivo per Renault

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: risultato positivo per Renault
Punta con decisione al rialzo la performance della casa automobilistica francese, con una variazione percentuale del 2,60%.
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