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Piazza Affari: andamento rialzista per l'indice dei servizi di consumo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: andamento rialzista per l'indice dei servizi di consumo italiano
Performance positiva per il comparto servizi di consumo a Piazza Affari, che continua la giornata in aumento dell'1,47% rispetto alla chiusura precedente.
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