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Piazza Affari: andamento rialzista per l'indice dei servizi di consumo italiano
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27 luglio 2026 - 15.00
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, che continua la giornata in aumento dell'1,47% rispetto alla chiusura precedente.
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