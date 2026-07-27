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Piazza Affari: in rally settore beni di consumo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: in rally settore beni di consumo italiano
In forte aumento il comparto dei beni di largo consumo, che con il suo +1,64% avanza a quota 108.469,76 punti.
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