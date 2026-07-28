A New York, forte ascesa per Boeing

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il colosso dell'aereonautica , che tratta in rialzo del 5,09%.



Il confronto del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Boeing rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di medio periodo del gigante aerospaziale statunitense ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 227,6 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 242, mentre il primo supporto è stimato a 213,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```