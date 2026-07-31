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A New York, forte ascesa per Fortinet

Migliori e peggiori, In breve
A New York, forte ascesa per Fortinet
Rialzo per il leader nel settore della sicurezza informatica, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,24%.
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