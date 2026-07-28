Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 27/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 luglio
Controllato progresso per il derivato italiano, che chiude in salita dello 0,41%.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 53.040. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 51.505. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 50.745.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)