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Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,74%

Ibex 35 inizia le contrattazioni a 19.888,2 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,74%
Modesto guadagno per indice azionario della Borsa di Madrid, in progresso dello 0,74%, che esordisce a 19.888,2 Euro.
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