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Eurozona: andamento negativo per l'EURO STOXX Oil & Gas

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: andamento negativo per l'EURO STOXX Oil & Gas
Si muove in retromarcia il comparto petrolifero europeo, che scivola a 577,89 punti.
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