Milano 14:22
52.117 +0,61%
Nasdaq 24-lug
28.128 0,00%
Dow Jones 24-lug
51.947 +0,46%
Londra 14:22
10.787 +0,47%
Francoforte 14:22
25.488 +1,55%

Pesante sul mercato di Eurozona l'EURO STOXX Oil & Gas

In breve, Finanza, Indici settoriali
Pesante sul mercato di Eurozona l'EURO STOXX Oil & Gas
Il Comparto petrolifero europeo crolla dell'1,73%, scendendo fino a 584,39 punti.
Condividi
```