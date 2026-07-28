Milano
16:33
51.609
-0,86%
Nasdaq
16:33
27.542
-1,77%
Dow Jones
16:33
52.587
+0,72%
Londra
16:33
10.876
+0,87%
Francoforte
16:33
25.386
+0,10%
Martedì 28 Luglio 2026, ore 16.50
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: andamento sostenuto per Porsche Automobil Holding
Francoforte: andamento sostenuto per Porsche Automobil Holding
Migliori e peggiori
,
In breve
28 luglio 2026 - 09.50
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Seduta vivace oggi per la
holding impegnata nel settore automobilistico
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,36%.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: risultato positivo per Porsche Automobil Holding
Francoforte: movimento negativo per Porsche Automobil Holding
Francoforte: giornata depressa per Porsche Automobil Holding
Francoforte: scambi al rialzo per Porsche Automobil Holding
Argomenti trattati
Porsche
(4)
Titoli e Indici
Porsche Automobil
+3,80%
Altre notizie
Francoforte: brillante l'andamento di Porsche Automobil Holding
Indicazioni rialziste per Porsche Automobil Holding
Francoforte: andamento sostenuto per Daimler Truck Holding
Volkswagen, titolo ai minimi da 16 anni mentre si addensa la nube del piano di ristrutturazione
Francoforte: andamento sostenuto per Bayer
Francoforte: andamento sostenuto per Bayer
Guide
Certificati di investimento: cosa sono, come funzionano, a chi convengono
I certificati di investimento sono strumenti finanziari derivati cartolarizzati emessi da banche o altri intermediari. Il loro valore e il loro rimborso dipendono dall’andamento di uno o più...
leggi tutto