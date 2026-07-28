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Francoforte: andamento sostenuto per Porsche Automobil Holding

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento sostenuto per Porsche Automobil Holding
Seduta vivace oggi per la holding impegnata nel settore automobilistico, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,36%.
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