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Francoforte: andamento sostenuto per Bayer

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento sostenuto per Bayer
Apprezzabile rialzo per la compagnia chimico-farmaceutica, in guadagno del 2,95% sui valori precedenti.
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