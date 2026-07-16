Milano 9:40
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Londra 9:40
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24.884 -0,46%

Indicazioni rialziste per Porsche Automobil Holding

Finanza
Indicazioni rialziste per Porsche Automobil Holding
(Teleborsa) - Chiusura del 15 luglio
Seduta decisamente positiva per la holding impegnata nel settore automobilistico, parte del DAX, che ha terminato in rialzo del 2,29%.


Operatività odierna:
Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 27,7 Euro, con stop loss calcolato a quota 26,12 Euro, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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