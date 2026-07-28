Francoforte: risultato positivo per Porsche Automobil Holding

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la holding impegnata nel settore automobilistico , che tratta in utile del 3,36% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Porsche Automobil Holding evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Porsche Automobil Holding rispetto all'indice.





Lo status tecnico di Porsche Automobil Holding mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 27,92 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 28,49. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 27,54.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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