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Francoforte: si concentrano le vendite su Gerresheimer

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: si concentrano le vendite su Gerresheimer
Ribasso composto e controllato per la società di packaging, che presenta una flessione del 2,22% sui valori precedenti.
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