Francoforte: si concentrano le vendite su Nordex
(Teleborsa) - Retrocede Nordex, con un ribasso del 2,07%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Nordex rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di Nordex suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 37,34 Euro con tetto rappresentato dall'area 38,32. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 36,92.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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