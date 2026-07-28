Invito all'acquisto per CoStar

(Teleborsa) - Chiusura del 27 luglio

Ottima performance per il fornitore di una piattaforma per il settore immobiliare commerciale , tra i titoli dell'indice Nasdaq 100 , che ha chiuso in rialzo del 5,46%.





Operatività odierna:

Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 29,17 USD, con stop loss stimato ad un prezzo di 26,55 Dollari USA, con eventualità di guadagno in tempi brevi.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

Condividi

```