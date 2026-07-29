New York: seduta molto difficile per CoStar
(Teleborsa) - Retrocede molto il fornitore di una piattaforma per il settore immobiliare commerciale, che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,87%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di CoStar più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo di CoStar sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 29,15 USD. Possibile una discesa fino al bottom 26,62. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 31,67.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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