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New York: violenta contrazione per CoStar

Migliori e peggiori, In breve
New York: violenta contrazione per CoStar
Ribasso per il fornitore di una piattaforma per il settore immobiliare commerciale, che passa di mano in perdita del 6,87%.
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