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New York: si muove a passi da gigante Applied Materials

Migliori e peggiori, In breve
New York: si muove a passi da gigante Applied Materials
Prepotente rialzo per il fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori, che mostra una salita bruciante del 7,33% sui valori precedenti.
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