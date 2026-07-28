New York: vendite diffuse su Ciena

(Teleborsa) - In forte ribasso la società statunitense attiva nelle tecnologie per reti di telecomunicazione e data center , che mostra un -9,51%.



L'andamento di Ciena nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Analizzando lo scenario di Ciena si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 327,6 USD. Prima resistenza a 356,3. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 313,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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