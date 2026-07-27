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New York: Ciena in forte calo

Migliori e peggiori, In breve
New York: Ciena in forte calo
Pressione sulla società statunitense attiva nelle tecnologie per reti di telecomunicazione e data center, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,77%.
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