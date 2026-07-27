Crolla a New York Ciena

(Teleborsa) - In forte ribasso la società statunitense attiva nelle tecnologie per reti di telecomunicazione e data center , che mostra un -5,77%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Ciena rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di Ciena segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 356,2 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 384,4. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 344.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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