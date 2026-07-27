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Crolla a New York Ciena

Migliori e peggiori
Crolla a New York Ciena
(Teleborsa) - In forte ribasso la società statunitense attiva nelle tecnologie per reti di telecomunicazione e data center, che mostra un -5,77%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Ciena rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Ciena segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 356,2 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 384,4. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 344.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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