New York: Western Digital scende verso 417,9 USD

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società che si occupa di archiviazione dei dati , che esibisce una perdita secca del 13,32% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Western Digital rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Analizzando lo scenario del leader nel settore dei dischi rigidi si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 417,9 Dollari USA. Prima resistenza a 456,3. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 404,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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