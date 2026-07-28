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Piazza Affari: si concentrano le vendite sull'indice del settore costruzioni italiano

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Piazza Affari: si concentrano le vendite sull'indice del settore costruzioni italiano
Perde terreno il settore costruzioni a Milano, che retrocede a 63.974,23 punti, ritracciando dello 0,85%.
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