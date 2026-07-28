Tunnel del Brennero, scavo austriaco e italiano si uniscono

Abbattuto il diaframma che diovideva i due tronconi della galleria di base

(Teleborsa) - E' stato completato l'abbattimento del diaframma della galleria di base del Brennero, che collega l'Austria all'Italia. Sotto lo sguardo dei minatori che vi hanno dedicato anni di intenso lavoro, in contemporanea, gli escavatori con martello demolitore sono entrati in azione nelle gallerie principali del lotto costruttivo H53 Pfons-Brennero (lato austriaco), congiungendolo definitivamente alle gallerie principali già completate del lotto italiano H61 Mules 2-3.



Il collegamento è avvenuto alle ore 10:35 ed è stato seguito da festeggiamenti. I minatori ed i responsabili di progetto hanno fatto il loro primo ingresso nella sezione di galleria sull'altro lato del confine di Stato, stringendo la mano alle controparti italiane. Per i due membri del Consiglio di Gestione di BBT SE, Martin Gradnitzer e Umberto Lebruto, la giornata di oggi rappresenta una delle pietre miliari più importanti nella storia del progetto della Galleria di Base del Brennero: "Con l'unione delle due gallerie principali del BBT, il nostro progetto raggiunge un'altra importante tappa fondamentale. In futuro, qui transiteranno i treni merci e passeggeri tra l'Austria e l'Italia. Questo successo dimostra in modo straordinario cosa sia possibile ottenere quando si lavora oltre i confini a un obiettivo comune. Il progetto porta molti nomi, ma su di esso vi è soprattutto la firma delle persone che lo hanno costruito giorno dopo giorno".



A circa 1.400 metri di profondità sotto il Passo del Brennero si sono creati così due nuovi collegamenti transfrontalieri tra Austria e Italia. Il confine di Stato nel cuore del Brennero è stato nuovamente superato: dopo l’abbattimento di diaframma nel cunicolo esplorativo dello scorso 18 settembre, Austria e Italia sono ora unite anche attraverso le due gallerie ferroviarie principali.



Per raggiungere questo traguardo sono stati impiegati due diversi metodi di scavo. Sul lato italiano, le frese meccaniche (TBM) Virginia e Flavia hanno scavato meccanicamente le due gallerie principali fino al confine di Stato. Sul lato austriaco, invece, l'avanzamento è avvenuto in modo tradizionale, tramite scavo con esplosivo. L'odierno diaframma abbattuto non unisce quindi soltanto due Paesi e due cantieri, ma anche due metodi collaudati per lo scavo di gallerie.









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