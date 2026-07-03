Milano 13:26
52.648 +0,42%
Nasdaq 2-lug
29.329 -1,61%
Dow Jones 2-lug
52.900 +1,14%
Londra 13:26
10.609 -0,41%
Francoforte 13:26
25.670 +0,35%

Londra: giornata depressa per easyJet

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti
Londra: giornata depressa per easyJet
Retrocede la compagnia aerea low cost inglese, con un ribasso del 2,15%.
Condividi
```