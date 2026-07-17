Brennero: passo avanti contro i divieti austriaci

Soddisfazione del Ministro Salvini per le conclusioni dell’Avvocato Generale

(Teleborsa) - Le conclusioni dell’Avvocato Generale presso la Corte di giustizia dell’Unione europea rappresentano un importante passo avanti nella controversia tra Italia e Austria sui divieti al traffico pesante lungo l’asse del Brennero. Nel parere depositato oggi viene infatti riconosciuta la fondatezza del ricorso presentato dall’Italia, ritenendo le limitazioni imposte dall’Austria incompatibili con il diritto dell’Unione europea.



In attesa della sentenza definitiva della Corte, prevista per il prossimo autunno, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha espresso soddisfazione per un pronunciamento che considera un passaggio significativo verso il pieno riconoscimento del principio della libera circolazione e della tutela degli autotrasportatori che operano lungo il corridoio del Brennero.

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