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Eurozona: andamento sostenuto per l'EURO STOXX Oil & Gas

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: andamento sostenuto per l'EURO STOXX Oil & Gas
Il Comparto petrolifero europeo continua la giornata in aumento dell'1,12%.
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