Francoforte: si muove a passi da gigante Stroeer

(Teleborsa) - Effervescente Stroeer , che scambia con una performance decisamente positiva del 6,23%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Stroeer rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo di Stroeer sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 40,62 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 38,52. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 42,72.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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